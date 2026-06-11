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A previsão do IPMA para esta quinta-feira aponta para céu pouco nublado ou limpo em todo o continente, num dia marcado por uma subida das temperaturas, que será particularmente acentuada nas regiões Norte e Centro.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, do quadrante leste. Nas terras altas, poderá atingir rajadas até 40 quilómetros por hora até ao meio da manhã e a partir do final da tarde. Na faixa costeira ocidental, o vento rodará para norte ou noroeste durante a tarde.

Na Grande Lisboa, o céu manter-se-á pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado do quadrante norte e uma subida acentuada da temperatura.

Também na Área Metropolitana do Porto são esperados períodos de céu pouco nublado ou limpo. O vento soprará do quadrante leste, tornando-se de norte ou noroeste durante a tarde, igualmente com uma subida acentuada das temperaturas.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para valores entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre 16ºC e 17ºC.

Na costa sul, as ondas serão de sudoeste, com altura inferior a um metro, passando gradualmente a ondas de sueste com cerca de um metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 17ºC e os 19ºC.

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