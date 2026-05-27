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O aviso, emitido para 17 distritos, vigora entre as 9h00 de hoje e as 18h00 de quinta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Além do calor, o IPMA colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 desta quarta-feira, devido à possibilidade de aguaceiros localizados, por vezes de granizo, acompanhados de trovoada e rajadas fortes de vento.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existem condições meteorológicas que podem representar risco para determinadas atividades.

De acordo com a previsão, o país continuará sob tempo quente, com subida ligeira das temperaturas, sobretudo das mínimas, e vento geralmente fraco do quadrante leste. É ainda esperada a presença de poeiras em suspensão, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 16 graus e os 23 graus, enquanto as máximas poderão chegar aos 38 graus em cidades como Santarém e Évora.

O IPMA alerta ainda para um risco muito elevado e elevado de incêndio rural em grande parte do território continental. Vários concelhos do sul e do interior apresentam mesmo perigo máximo, numa altura em que o país enfrenta condições meteorológicas extremas.

Segundo o instituto, o tempo quente deverá manter-se nos próximos dias, num contexto de vaga de calor que afeta também vários países europeus, incluindo Espanha, França e Reino Unido, levando à emissão de alertas e reforço de medidas de prevenção.

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