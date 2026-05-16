Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há cerca de cinco mil quilómetros a separar o Massachussets Institute of Technology (MIT), em Boston, e a Universidade de Coimbra, mas no início de abril, os ecossistemas académicos de ambas as instituições ficaram um pouco mais próximos.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

O MIT 100K é uma das maiores competições de empreendedorismo universitário a nível mundial e, desde a sua primeira edição em 1989, permitiu que várias empresas saíssem do ambiente da universidade americana para o mundo. O MIT 100K Portugal foi a primeira edição do concurso fora dos EUA e Coimbra foi o local escolhido pela sua tradição académica e importância no tecido empresarial português.

10 projetos tiveram a oportunidade de apresentar as suas soluções e a FLASHGuard foi a grande vencedora, indo representar Portugal na competição global.