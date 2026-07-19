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As medalhas de bronze foram atribuídas a Kaixin Cheng, da Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto, e a Daniel Marques, da Escola Secundária Alves Martins, em Viseu. Já Daniel Rosa Martins, do Colégio Moderno, e Francisco Antunes, do Colégio Militar, receberam certificados de mérito.

A competição reuniu 307 estudantes provenientes de 78 países e é considerada uma das mais exigentes na área da Biologia, integrando provas teóricas e práticas que avaliam conhecimentos científicos, competências laboratoriais e capacidade de análise e raciocínio.

Para a Ordem dos Biólogos, os resultados assumem um significado especial, uma vez que a preparação para a competição decorreu em simultâneo com a época dos exames nacionais. Ainda assim, os quatro estudantes portugueses demonstraram capacidade de trabalho, resiliência e rigor científico ao longo da preparação e durante as provas.

Além da componente competitiva, a participação permitiu aos alunos contactar com estudantes de diferentes países, promovendo a partilha de conhecimentos, experiências e culturas, bem como o espírito de equipa.

A presença de Portugal nas competições internacionais de Biologia prossegue entre 30 de agosto e 5 de setembro, com a participação na XIX Olimpíada Ibero-Americana de Biologia, em São Paulo, no Brasil.

A equipa portuguesa será composta por Caetana Marques, da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, Camila Catarino, da Escola Secundária Lima de Faria, em Cantanhede, Diana Reis, da Escola Secundária Madeira Torres, em Torres Vedras, e Afonso Veiga, do Colégio Marista de Carcavelos.