Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Governo português condena veementemente o ataque contra a celebração de Hanukkah em Bondi Beach, na Austrália - um ato hediondo de antissemitismo", afirmou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na nota, o executivo expressa "sentidas condolências às famílias das vítimas, ao povo e autoridades australianas, bem como a toda a comunidade judaica".

Também o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lançou uma nota no site da presidência, onde se pode ler que "recebeu com profunda consternação as notícias sobre o violento ataque terrorista levado a cabo em Bondi Beach, que provocou inúmeras vítimas mortais e feridos, incluindo crianças".

Marcelo "reafirma a sua condenação da violência especialmente originada pelo ódio, nomeadamente o anti-semitismo, o racismo, a xenofobia, a intolerância, que nos lembra os tempos mais negros da nossa história recente, que atenta contra a dignidade humana e o respeito pelo outro".

"Neste momento de grande dor, transmite toda a solidariedade fraterna e sentido pesar às famílias das vítimas, bem como às autoridades australianas e ao povo da Austrália", pode-se ler ainda.

Hoje, pelo menos doze pessoas morreram, entre elas um dos atiradores, que abriu fogo em Bondi Beach, New South Wales, Austrália, numa altura em que se celebrava a primeira noite do Hanukkah. Chris Minns, presidente de New South Wales, caracterizou a ação como "um acto de covardia e violência terrível", afirmou. Minns confirmou que os atacantes tiveram como alvo a comunidade judaica.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.