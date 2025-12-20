Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa conjunta, o chefe do Governo português esclareceu que a participação das Forças Armadas nacionais não envolve, para já, qualquer empenhamento terrestre. Segundo Luís Montenegro, o contributo português está previsto ao nível marítimo e aéreo, em missões de paz, dissuasão e segurança, à semelhança do que Portugal já faz noutros países no âmbito da União Europeia e da NATO.

O primeiro-ministro sublinhou que, embora neste momento não esteja prevista a presença de tropas no terreno, no futuro “tudo estará em aberto”, em função das responsabilidades internacionais de Portugal e da evolução do contexto de segurança após o fim do conflito.

Durante a visita, Portugal e a Ucrânia assinaram também um acordo para a produção conjunta de drones subaquáticos. Luís Montenegro manifestou disponibilidade para que essa produção seja feita em Portugal, recorrendo a tecnologia e conhecimento científico ucraniano.

O chefe do Governo destacou ainda que ambos os países se encontram na linha da frente no desenvolvimento de veículos não tripulados, considerando que a cooperação nesta área representa uma oportunidade estratégica para reforçar a capacidade tecnológica e industrial de defesa.

