Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O desempenho português integra um marco histórico para o Sul da Europa, que, pela primeira vez, ultrapassou a barreira de 1 milhão de turistas a visitar a Tailândia.

No total, os países sob responsabilidade do escritório da TAT em Roma — incluindo Portugal, Itália, Israel, Espanha, Turquia, Grécia e Chipre — enviaram 1.151.456 turistas, um aumento de 22,49% face a 2024. Israel destacou-se com um crescimento de 45,54%, seguido da Turquia (22,98%) e Itália (16,59%).

Em 2025, a Tailândia recebeu 32,97 milhões de turistas internacionais, incluindo 10,8 milhões de visitantes provenientes de mercados de longo curso. A Europa representou cerca de 23% deste total, com 8,25 milhões de turistas, sendo os principais emissores a Rússia (1,89 milhão; +8,6%), Reino Unido (1,08 milhão; +12,14%), Alemanha (965 mil; +10,6%) e França (816 mil; +13,43%). As Américas contribuíram com 1,57 milhão de visitantes (+6,84%), o Médio Oriente com 806 mil (-0,11%) e África com 197 mil (+17,96%).

As receitas turísticas atingiram 2,7 mil milhões de baht (cerca de 73,8 mil milhões de euros), representando mais de 15% do PIB tailandês. A tendência deverá manter-se em 2026.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.