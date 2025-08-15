O comandante nacional Mário Silvestre afirmou que os aviões enviados por Marrocos permanecerão nos teatros de operações até esta segunda-feira. Quanto aos meios solicitados a nível europeu, não consegue precisar uma data concreta para a sua chegada, mas admite que, “se o processo seguir de forma célere, podem chegar já este sábado”.

“Somos o sétimo país da Europa a ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil”, acrescenta Mário Silvestre, explicando que, inicialmente, recorreram aos “acordos bilaterais” com Marrocos, mas, devido à “expansão dos incêndios no dia de ontem”, numa “noite extremamente complexa”, decidiram ativar efetivamente o mecanismo da União Europeia.

O representante da ANEPC destacou ainda que a área ardida pelos incêndios de Sátão e Trancoso já ultrapassa os 56 mil hectares, com uma das frentes a progredir cerca de 30 km em apenas três horas. Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, recorreu ao X para declarar o seu apoio a Portugal, afirmando que "nenhum país está sozinho".

O Mecanismo Europeu de Proteção Civil apoia países da UE e terceiros em situações de emergência, como desastres naturais, crises de saúde ou conflitos.

Quando um país enfrenta uma emergência que excede a sua capacidade de resposta, pode recorrer a este mecanismo. Entre 2007 e 2019, foi acionado em média 6,5 vezes por ano — em 2020 foi utilizado uma vez e, em 2021, nove vezes, segundo a Comissão Europeia.