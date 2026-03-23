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A maior parte deste valor corresponde a jogos de fortuna ou azar, que somaram cerca de 21 mil milhões de euros, enquanto as apostas desportivas atingiram aproximadamente dois mil milhões, registando uma ligeira descida face a 2024, de acordo com dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos citados pelo Diário de Notícias.

A receita bruta do setor, ou seja, a diferença entre o valor apostado e os prémios pagos, fixou-se em 1,2 mil milhões de euros, sobre os quais o Estado arrecadou 353 milhões em impostos, pagos pelas 18 entidades licenciadas.

Segundo a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, o crescimento do setor abrandou, registando a menor subida anual de sempre.

O futebol domina as apostas desportivas, concentrando mais de 75% das apostas, e o perfil dos jogadores mostra predominância dos mais jovens, com 77% até aos 45 anos, e forte concentração nos distritos de Lisboa e Porto.

Em contraste, casinos e salas de bingo registaram quedas nas receitas em 2025.

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