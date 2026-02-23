Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Paulo Rangel explicou que o uso da base americana é regulado por um tratado bilateral, que permite autorizações tácitas para sobrevoos, estacionamento ou escalas de aeronaves, sem necessidade de comunicação prévia a Portugal.

"É apenas relativo ao sobrevoo, estacionamento, eventualmente à escala de aeronaves e essa tem sido autorizada nos termos gerais do acordo", afirmou o ministro, acrescentando que, nas últimas semanas, o recurso a estas autorizações tácitas tem sido mais frequente do que o habitual, embora não seja um caso excecional desde que assumiu o cargo em abril de 2024.

Questionado sobre se os Estados Unidos poderiam utilizar a Base das Lajes sem conhecimento de Portugal no contexto de uma operação contra o Irão, Rangel respondeu: "Exatamente, isso é verdade. Podem, para qualquer operação, usar sem Portugal ter de ter conhecimento", disse, acrescentando que esta regra aplica-se a todas as bases europeias usadas pelas forças norte-americanas.

Apesar da disponibilidade legal dos EUA para operar sem comunicação prévia, Paulo Rangel reiterou que Portugal defende a resolução pacífica das diferenças internacionais. "Portugal tem feito um apelo sistemático, também na questão do Irão, a que as questões e as diferenças se resolvam pela via da paz. Essa tem sido a posição de Portugal e continua a ser", concluiu.

