Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em nota enviada às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirma que Portugal "acolhe" Domingos Simões Pereira, após este ter sido autorizado pelo Tribunal Militar Superior da Guiné-Bissau a embarcar para o país.

Domingos Simões Pereira, histórico do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), estava em prisão preventiva decretada depois de ter sido acusado de envolvimento no golpe de Estado que levou a atual Junta Militar ao poder.

Segundo O MNE, a libertação de Pereira segue-se após "razões médicas e humanitárias". Assim, Portugal "reconhecendo o gesto humanitário", diz que vai "continuar a trabalhar com empenho e recato, pelas vias diplomáticas, no quadro da CPLP e em cooperação com a CEDEAO e União Africana, em prol do regresso das instituições da Guiné-Bissau à normalidade constitucional e democrática".

O Observador avança que Domingos Simões Pereira vai ser sujeito a tratamento médico no hospital da Cruz Vermelha.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.