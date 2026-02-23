Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado do Ministério da Economia e Coesão Territorial, os documentos que oficializam o fim do programa Portugal 2020 (PT2020) foram submetidos à Comissão Europeia no dia 16 de fevereiro, marcando o término de um ciclo que se estendeu até 2025 devido à pandemia de Covid-19.

O PT2020, que integra vários programas operacionais temáticos e regionais, recebeu cerca de 23,5 mil milhões de euros de fundos europeus ao longo da sua vigência. A execução financeira total ascendendo a 24,3 mil milhões de euros, traduzindo-se numa taxa de execução de 103% — acima do montante inicialmente previsto.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, destacou que o encerramento “com sucesso” do PT2020 abre agora caminho para prioridades futuras, nomeadamente o fecho do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a execução do Portugal 2030 (PT2030). Em declarações incluídas no comunicado, Castro Almeida afirmou que o êxito do programa não se mede apenas pelo esgotamento dos fundos, mas também “pelo bom uso destas verbas”.

O programa Portugal 2020 englobou um envelope financeiro de aproximadamente 13,9 mil milhões de euros em programas temáticos, mais de 7,7 mil milhões em programas regionais, e quase 1,8 mil milhões para as regiões autónomas. O executivo sublinha que a elevada taxa de execução permitiu mobilizar milhares de projetos em áreas estratégicas como a inovação empresarial, qualificação profissional, inclusão social, sustentabilidade ambiental e modernização da Administração Pública.

Para Hélder Reis, secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, a boa execução dos fundos contribuiu de forma significativa para “o reforço do investimento e da competitividade da economia, a melhoria das condições de vida da população e a coesão territorial”.

