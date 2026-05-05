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O novo modelo prevê a criação de um título tarifário integrado associado ao Cartão Porto, com acesso a toda a rede do sistema metropolitano gerido pela Transportes Metropolitanos do Porto, incluindo serviços atualmente abrangidos pelo Passe Andante.

O impacto financeiro está estimado em cerca de 20,5 milhões de euros por ano, com uma implementação faseada. Para 2026 estão previstos 10,25 milhões de euros, subindo para 18,7 milhões em 2027 e ajustando-se depois para cerca de 1,8 milhões em 2028, segundo a proposta aprovada.

De acordo com o estudo de fundamentação, a medida poderá abranger cerca de 59381 utilizadores, o equivalente a 23,5% da população residente estimada na cidade. O objetivo é incentivar a utilização do transporte público e promover uma mudança no modelo de mobilidade urbana.

Durante o debate político, várias forças partidárias levantaram dúvidas sobre a sustentabilidade financeira e a capacidade de execução da medida, enquanto outras defenderam o seu caráter ambiental e social. O executivo municipal considera, no entanto, que a gratuitidade poderá contribuir para uma “mudança de paradigma” na mobilidade da cidade.

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