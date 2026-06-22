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Em 2025, Lisboa concentrava 4,6% das pesquisas realizadas por utilizadores estrangeiros, à frente do Porto (4,4%) e de Braga (3,4%). Em 2026, o cenário altera-se de forma significativa, com o Porto a assumir a liderança com 5,4% das pesquisas internacionais, Braga sobe para 4,3% e Lisboa desce para 3,0%.

A tendência de redistribuição geográfica da procura não se limita às três principais cidades. Mercados como Aveiro (2,1%), Coimbra (1,1%) e Viana do Castelo (0,8%) reforçam igualmente a sua presença entre os destinos mais pesquisados, apontando para um interesse internacional cada vez mais distribuído pelo território nacional.

“Aconteceu uma mudança na forma como os estrangeiros olham para Portugal. Lisboa continua a ser uma referência internacional, mas já não concentra a mesma atenção que no passado. O crescimento do Porto, de Braga e de outras cidades mostra que os estrangeiros estão a explorar cada vez mais diferentes regiões do país, procurando um equilíbrio entre qualidade de vida, acessibilidade e potencial de valorização”, afirma Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual.

Apesar da alteração no mapa interno da procura, os europeus continuam a dominar o interesse pelo mercado imobiliário português. A França reforça a liderança, representando 20,7% das pesquisas internacionais em 2026, acima dos 18,9% registados em 2025. A principal mudança surge na segunda posição, com a Suíça a subir de 15,8% para 18,8%, ultrapassando o Brasil, que recua de 14,4% para 11,2%. Estes dados confirmam uma crescente predominância dos mercados europeus na procura por imóveis em Portugal.

Os números indicam também uma mudança relevante na intenção dos utilizadores estrangeiros. Em 2026, 72,6% das pesquisas estão associadas à intenção de compra, acima dos 68,4% registados no ano anterior, enquanto a procura por arrendamento diminui de 31,6% para 27,4%. A tendência aponta para uma aposta crescente na aquisição de imóveis, seja para residência permanente, segunda habitação ou investimento de longo prazo.

Quanto às tipologias, os apartamentos T2 mantêm-se como a escolha preferida dos compradores estrangeiros, concentrando 31,0% das pesquisas. Seguem-se os T3, com 24,6%, e os T1, com 19,5%. Apesar de continuarem a representar uma fatia menor, os estúdios (T0) aumentam de 7,2% para 10,1% e os T4 sobem de 3,5% para 5,4%, refletindo uma maior diversidade de perfis e necessidades.

Ao nível do tipo de imóvel, os apartamentos continuam a liderar as preferências, com 47,9% das pesquisas, ligeiramente acima de 2025. As moradias mantêm uma procura sólida, com 37,4%, enquanto os terrenos perdem relevância, descendo de 8,6% para 7,4%, sinalizando uma preferência crescente por soluções prontas a habitar.

Os dados confirmam que Portugal continua a captar um forte interesse internacional no imobiliário, mas com uma geografia cada vez mais diversificada. Se durante anos Lisboa concentrou grande parte da atenção dos compradores estrangeiros, em 2026 o interesse reparte-se por um conjunto mais alargado de cidades, refletindo novas dinâmicas e oportunidades no mercado imobiliário nacional.

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