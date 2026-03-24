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A empresa municipal Águas e Energia do Porto tornou-se a primeira entidade gestora em Portugal a testar um equipamento inovador capaz de identificar, com precisão milimétrica, anomalias na rede de águas residuais. O sistema, que recorre a uma sonda equipada com inteligência artificial e impulsos elétricos, localizou mais de mil defeitos em cerca de três quilómetros de rede da cidade.

Ao contrário de sensores acústicos ou inspeções visuais por vídeo, a nova tecnologia utiliza corrente elétrica de baixa voltagem para detectar fissuras e ruturas nos coletores. Quando a corrente encontra uma falha no material isolante do tubo, essa “fuga” é captada por sensores à superfície, permitindo identificar defeitos com uma margem de erro de apenas um centímetro.

Durante os testes, foram detetadas microfissuras e ruturas graves responsáveis por uma afluência indevida estimada em cerca de 80 litros por segundo, ou mais de 6,8 milhões de litros por dia, que sobrecarregavam os sistemas de tratamento. A informação recolhida é enviada para uma base de dados nos Estados Unidos, onde algoritmos de inteligência artificial convertem a variação da corrente elétrica em caudal em tempo real.

“Este diagnóstico permite priorizar as intervenções de reabilitação mais urgentes, otimizar o investimento público e reduzir encargos operacionais”, explicou Catarina Araújo, presidente do Conselho de Administração da Águas e Energia do Porto.

Até agora, esta tecnologia tinha sido testada apenas no Reino Unido, França e Alemanha, reforçando a posição da empresa na vanguarda das smart cities e fortalecendo a resiliência da infraestrutura urbana perante os desafios climáticos, ao mesmo tempo que promove um serviço de águas mais sustentável e seguro para a população.

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