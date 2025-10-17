Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A intervenção abrangeu o troço entre a Rua de Gondim e a Rua do Monte da Estação, dando continuidade à fase anterior, que tinha requalificado o percurso entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de Gondim. Nesta etapa, foram igualmente intervencionadas a Travessa do Monte da Estação e a Travessa Nova da Estação.

Com um investimento municipal de cerca de 1,9 milhões de euros, o projeto pretende melhorar as condições de circulação, acessibilidade e qualidade do espaço público numa das zonas mais movimentadas da freguesia de Campanhã.

Os trabalhos prosseguem agora para a Rua do Monte da Estação, onde, a partir de segunda-feira, 20 de outubro, será iniciada uma nova fase da empreitada. Está prevista a substituição dos pavimentos da faixa de rodagem e dos passeios, a correção dos percursos pedonais, a criação de zonas de coexistência e a renovação das infraestruturas subterrâneas e da iluminação pública. Estas intervenções têm como objetivo reforçar a segurança de peões e condutores, bem como garantir uma circulação mais acessível e contínua em toda a envolvente da Estação de Campanhã, refere a autarquia em comunicado.

Durante esta nova fase, haverá condicionamentos de trânsito e estacionamento por um período estimado de um ano. Estão previstos cortes totais de via na Rua do Monte da Estação (entre a Rua de Justino Teixeira e a Rua de Gondim), na Travessa Nova da Estação, na Travessa do Monte da Estação e na Rua Particular dos Ferroviários.

Esta intervenção insere-se na estratégia municipal de valorização da zona oriental do Porto, que aposta na melhoria da mobilidade, no aumento do conforto urbano e na requalificação da área envolvente à Estação de Campanhã.

