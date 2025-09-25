Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A coligação considera que a intervenção deve ser interrompida “para travar esta irresponsabilidade”, sobretudo a poucos dias da mudança da administração da Metro do Porto.

Em maio, Pedro Duarte tinha já lançado uma petição contra a eliminação da ciclovia central e o abate de centenas de árvores na Avenida da Boavista. A iniciativa reuniu mais de quatro mil assinaturas, que, segundo o candidato, revelam a oposição da sociedade civil ao projeto.

No último sábado, cerca de uma centena de cidadãos participou numa concentração promovida pela coligação, em defesa da mobilidade suave, do espaço público e do património ambiental.

Para Pedro Duarte, “o MetroBus não pode ser imposto contra a vontade da cidade, com prejuízos irreversíveis para o Porto”, diz em comunicado.

O social-democrata afirma ainda que a ação judicial é uma consequência natural dessa mobilização: “Não estamos apenas a defender árvores ou uma ciclovia. Estamos a defender um modelo de cidade mais sustentável, mais humano e mais equilibrado. Este é um combate pelo futuro do Porto”.

