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Em comunicado, a Câmara do Porto revelou que vai implementar uma zona pedonal temporário localizada na Praça da Batalha, Rua 31 de Janeiro e Rua da Madeira, entre as 10h e as 19h, para que "comerciantes e visitantes" se juntem "num dos quarteirões mais movimentados da cidade" para "atividades, inseridas numa programação para todas as idades".

Para o município, "ao longo de todo o dia, os jogos tradicionais dão vida ao espaço público. A atividade estará a cargo da Associação Social de Silveirinhos, que tem envergado a missão de mostrar que estas 'brincadeiras', transmitidas de geração em geração, preservam valores e identidade cultural, ao mesmo tempo que promovem diversão, convivência e ligação à natureza".

Os mercados típicos de rua também assumem uma componente neste programa do "Porto na Praça". Tanto o Mercado de Artesanato como o Mercado de Páscoa irão disponibilizar, durante todo o dia, "oficinas, artesanato e gastronomia".

Ainda antes do almoço, entre as 10h e as 13 horas, o público poderá participar nas "olimpíadas de ténis de mesa, desenvolvidas pelo Círculo Católico de Operários do Porto, tendo o apoio do coletivo Rua do Sol".

A atividade, direcionada para todas as idades, inclui demonstrações desta modalidade e duas oficinas: uma de construção de raquetes e outra de jogos, regras e marcações gráficas, explica o comunicado.

No Batalha Centro de Cinema, que abre portas pelas 11h15, vai ser exibido o filme "Eyewitness", de Muriel Box, sendo que à tarde, às 17h15, serão exibidos "Balconies + The Roof", de Kamal Aljafari.

O Teatro Nacional São João junta-se com o espetáculo "Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem", que parte da obra de Manuel António Pina. Cruzando-se com o Dia Nacional dos Centros Históricos, o programa do "Porto na Praça" promove ainda visitas a este equipamento cultural, estando previstas duas sessões, uma às 11 horas e outra às 16 horas. A participação nesta atividade está sujeita a inscrição prévia, realça a Câmara.

Em termos de animação de rua, "Pimpão e Pimpona: Os Coelhos Gigantes" vão "vaguear pelas ruas, entre as 15 e as 17 horas, desafiando miúdos e graúdos a captar fotografias inspiradas na quadra festiva que se segue, a Páscoa". Há também demonstração etnográfica, a cargo do Grupo Etnográfico do Orfeão do Porto, prevista das 17 às 19 horas.

Assim, recordar que a circulação automóvel estará condicionada entre as 9 e as 19 horas. No entanto, o acesso a propriedades e garagens por parte dos residentes e hóspedes de unidades hoteleiras está permanentemente garantido.

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