Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Miguel de Castro Neto, diretor da NOVA IMS, “este projeto permite olhar para as emissões de gases com efeito de estufa e simular em tempo real o impacto das ações políticas”, tornando possível “ligar causa e efeito no contexto da neutralidade carbónica”.

O City4Climate arrancou em julho e decorre até junho de 2026, com liderança técnica da Porto Digital. Além das três cidades principais, Aveiro, Oeiras e Famalicão integram o consórcio como cidades colaboradoras, acompanhando o projeto para o poderem implementar mais tarde.

A iniciativa visa otimizar a tomada de decisão e orientar as políticas locais para metas concretas e mensuráveis, contribuindo para que Portugal se mantenha na linha da frente da transição energética e digital.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.