O concurso, acessível através da plataforma acinGov, pretende selecionar a proposta que melhor responda às diretrizes do programa preliminar, com especial atenção a soluções de baixo carbono, eficiência energética, promoção da biodiversidade e coesão territorial, preservando a identidade arquitetónica original do bairro.

Prémios até ao 5.º lugar

O autor da proposta vencedora receberá um prémio de 12 mil euros e será convidado a celebrar um contrato de prestação de serviços no valor de 500 mil euros para o desenvolvimento do projeto de execução e o acompanhamento das empreitadas. Também os restantes cinco primeiros classificados serão premiados:

2.º lugar: 8 mil euros

3.º lugar: 4 mil euros

4.º lugar: 2 mil euros

5.º lugar: 1 mil euros

Património habitacional com história

Construído em 1940, o Bairro Duque de Saldanha foi a primeira iniciativa de habitação apoiada no Porto no âmbito do antigo "Regime de Casas Económicas", tendo disponibilizado 115 habitações com tipologias entre T1 e T3. O bairro mantém um importante valor patrimonial e social para a cidade.

Avaliação técnica e criativa

As propostas serão avaliadas por um júri composto por quatro elementos externos e um representante da Domus Social, com base em critérios que valorizam a resposta técnica, a preservação patrimonial, a viabilidade financeira e a criatividade dos projetos apresentados.

Todas as entidades interessadas podem consultar as condições do concurso e submeter as suas propostas através da plataforma acinGov dentro dos prazos estipulados.