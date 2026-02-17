Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado enviado às redações, a reunião de trabalho vai abordar projetos conjuntos nas áreas da mobilidade, economia e cultura, com a conexão ferroviária entre as duas cidades a assumir-se como prioridade estratégica para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias no eixo atlântico.

Além da ferrovia, estarão em discussão iniciativas ligadas à valorização da língua e do património cultural comuns, bem como oportunidades de cooperação portuária e institucional entre as duas regiões.

No encontro, o autarca portuense será acompanhado pelo vereador Hugo Beirão, com o pelouro da Mobilidade e Transportes, e pelo vereador Jorge Sobrado, com o pelouro da Cultura e Património. Por seu turno, a comitiva galega é constituída por Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, e pelo Conselheiro de Presidência, Justiça e Desporto, Diego Calvo.

O encontro decorre na Casa do Roseiral (Jardins do Palácio de Cristal) e será seguido de declarações à comunicação social.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.