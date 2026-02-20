Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPDJ, o compromisso continuado da cidade com as pessoas jovens está “expresso em políticas inovadoras, no dinamismo do Conselho Municipal de Juventude e na implementação de um plano de atividades abrangente”, integrando iniciativas de promoção da empregabilidade jovem, aprendizagens de qualidade, diversidade e igualdade de oportunidades, sustentabilidade ambiental e participação cívica.

A distinção foi anunciada esta sexta-feira, em Vila Nova de Gaia, cidade que detém o título em 2025. Durante a cerimónia, o vereador da Juventude e Desporto, Rodrigo Passos, sublinhou que “ser Capital Nacional da Juventude não é apenas receber um título. É dizer, com clareza, que o Porto quer ser também a capital do sonho, da aspiração e da possibilidade para uma nova geração”.

O autarca defendeu ainda que este reconhecimento “não pode ser apenas um título anual”, mas antes “um compromisso político com prazo mais longo”, capaz de concentrar, acelerar e revelar uma prioridade que deve permanecer para lá de 2026. Convicto de que a distinção “nasce do trabalho de muitos anos, de muitas instituições, de muitas associações, de muitos dirigentes, de muitos técnicos, de muitos jovens”, Rodrigo Passos manifestou a intenção de continuar e consolidar o percurso realizado.

“Esta capital não será boa se não for vossa. Não será relevante se não vos escutar. Não será transformadora se não for construída convosco”, afirmou, reiterando a missão de “construir uma cidade onde ser jovem não seja esperar pela vez”.

Novo Plano Municipal de Juventude em preparação

Enquanto Capital Nacional de Juventude 2026, o Porto irá dinamizar um conjunto de ações alinhadas com a elaboração do novo Plano Municipal de Juventude, Porto 5.0 – Refletir o futuro da juventude do Porto. O processo será participativo e colaborativo, envolvendo jovens, associações, instituições académicas, organizações de juventude e vários parceiros institucionais.

Este novo ciclo pretende consolidar aprendizagens e inovar nas respostas estratégicas dirigidas às pessoas jovens.

Na segunda edição da iniciativa, o Porto destacou-se entre 14 candidaturas apresentadas pelos municípios de Alvaiázere, Barcelos, Castanheira de Pera, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Évora, Mafra, Ponte de Sor, Sintra, Tábua, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

A avaliação teve em conta as atividades já implementadas e as previstas para 2026, valorizando o seu enquadramento em estratégias municipais de juventude intersectoriais e articuladas com os Conselhos Municipais de Juventude.

A Capital Nacional da Juventude é atribuída anualmente pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em articulação com o Conselho Nacional de Juventude, a Federação Nacional de Associações Juvenis, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Movijovem Capital Nacional da Juventude, com o objetivo de promover, articular e valorizar as políticas públicas de juventude a nível local, nacional e internacional, reconhecendo municípios que se destacam no setor.

