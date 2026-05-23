Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

São 48,73 km² de terra, mar a perder de vista e apenas 1.100 habitantes durante a maior parte do ano. Na época alta, com a chegada de turistas, nacionais e estrangeiros, a população podechegar às 15 mil pessoas, com filas e outros constrangimentos nos locais mais apetecíveis. Num espaço tão pequeno e com tanto para oferecer, o difícil é saber por onde começar.

Porto Covo tem uma costa recortada e rica em pequenas enseadas. No total, a frente marítima, integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, estende-se por cerca de 12 km de litoral, com pequenas praias intercaladas por falésias, em vez de um areal contínuo.

Porto Covo créditos: Isabel Tavares

Logo aí, a escolha é vasta: Praia Grande, a maior e mais frequentada, Praia da Ilha do Pessegueiro, a mais icónica, Praia dos Buizinhos, pequena e cénica, Praia Pequena, encaixada na falésia, Praia do Espingardeiro, selvagem e menos frequentada, Praia da Samoqueira, uma das mais bonitas da zona, ou Praia do Salto, pequena e discreta como convém numa zona naturista. Mas há muitas outras.

Banhada pelo Oceano Atlântico, Porto Covo, freguesia do concelho de Sines, está profundamente ligada ao mar, da gastronomia às atividades desportivas e até ao vinho. Mas a aldeia é muito mais do que sol e praia.

Mestre Matias, o guardião do Forte do Pessegueiro

A visita ao Forte do Pessegueiro, um dos monumentos mais emblemáticos da costa alentejana, localizado numa falésia junto à Praia da Ilha do Pessegueiro, mesmo em frente à ilha, é incontornável.

Reza a lenda que é guardado por um fantasma, que lutou contra contrabandistas e saqueadores. Há até quem jure tê-lo visto: imóvel, virado para o mar, como se estivesse de sentinela. O mito não está assim tão longe da realidade; as chaves da fortaleza são guardadas pelo mestre Matias, o anfitrião oficial e oficioso.

Mestre Matias créditos: Isabel Tavares

Mandado construir por D. Pedro II para defender a costa de piratas e corsários, o forte, classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1957, fazia parte de um projecto ambicioso: ligar a ilha ao continente através de um molhe e construir aí um porto artificial. Estava-se no período da expansão marítima portuguesa, séculos XVI-XVII, e a ideia era ter um ponto intermédio entre Lisboa e o Algarve para servir de apoio à navegação atlântica. Não aconteceu.

Esta e outras histórias são contadas por Joaquim Matias, que conhece o forte e a ilha como a palma das suas mãos e é a única pessoa autorizada a levar turistas à ilha que Carlos Tê e Rui Veloso imortalizaram na canção.

Com uma área equivalente a três ou quatro campos de futebol, a Ilha do Pessegueiro está separada por um canal de 250 metros de largura e sete metros de profundidade máxima. Menos de dez minutos de barco são suficientes para lá chegar e conhecer o vasto património: um forte militar inacabado e parcialmente em ruínas — devido, sobretudo, ao tremor de terra de 1755 — e vestígios de ocupação romana, incluindo uma fábrica de salga de peixe do século II d.C., quando o Império estava no apogeu.

Forte do Pessegueiro créditos: Isabel Tavares

"Vê algum pessegueiro na ilha?", pergunta com ar divertido o mestre Matias. "Não vê nem podia ver, porque a terra não é boa para plantar nada, muito menos árvores de fruto". Os ventos fortes, a maresia e a falta de água doce explicam a improbabilidade de ali crescer um pessegueiro. O mais provável, explica, é que o nome original fosse "Ilha

do Pesqueiro", palavra que ao longo do tempo sofreu uma evolução fonética para "Pessegueiro".

Se há coisa de que o mestre Matias gosta, é de relatar estes episódios. Mas também a sua vida é cheia de peripécias: no ano em que fez 11 anos, já com a 4.ª classe, Joaquim Matias foi para o mar pela primeira vez. Aos 14 já tinha cédula marítima e aos 15 apanhava o primeiro grande susto: o tempo estava mau e o mar alteroso, mas ainda assim saiu para a pesca. "Não conseguíamos avançar para Sines nem entrar em Porto Covo. A força do mar afastava-nos de terra". Era 13 de Maio, dia de Nossa Senhora, "por isso, tínhamos esperança que tudo acabasse bem; os mais velhos sempre a rezar, muito assustados. Só me apercebi do perigo quando pisei terra firme. Aí, então, agradeci muito à Virgem Maria por nos ter ajudado".

Quem não quis saber de explicações foi o padrasto, mais alterado do que o mar e já com grão na asa, que lhe quis chegar a roupa ao pêlo. "Então, guerreou comigo e queria bater-me, quando eu estava a apanhar peixe para criar o meu irmão e ajudar a minha mãe?!" Indignado, fugiu à boleia com uma rapariga para Sines, para casa da mãe dela, onde ficou.

Aos 19 anos, é chamado para a tropa, para Beja. Para não ser considerado refratário, vai a Sines e mandam-no para Lisboa. Apresenta-se em Pedrouços, na Escola da Marinha. A sorte foi o desafio de "um senhor de Porto Covo, que trabalhava em Cacilhas e

tratava com navios de bacalhau". Num instante passou à reserva.

A vida foi andando, até que um dia soube que iam concessionar as viagens para a Ilha do Pessegueiro, para visitas guiadas. Concorreu e ganhou. Dois anos depois, "entregam-me a concessão vitalícia". Aos 77 anos — ou 14, como gosta de dizer (a soma de 7+7) —, o mestre Matias já transportou mais de 40 mil pessoas, de acordo com os registos. São 27 anos de "um trabalho que adoro fazer: conviver e falar com as pessoas". Não é à toa que faz anos no mesmo dia que Marcelo Rebelo de Sousa, ex-presidente da República, com que já teve o "prazer de almoçar".

Mergulhar, tocar num polvo e pescar uma garrafa de vinho

A Ilha do Pessegueiro é hoje um sítio privilegiado para a observação de pássaros e para mergulho. Mas não é o único. A poucos quilómetros de distância, onde, talvez por ironia do destino, acabou por ser construído o maior porto de Portugal, em 1978, fica Sines. É aí, em águas que ninguém imagina cristalinas (mas são), que está a Adega do Mar, um projeto do engenheiro agrónomo Joaquim Parrinha.

Adega do Mar créditos: Isabel Tavares

Dono da Ecoalga, escola e centro de mergulho da costa alentejana, Joaquim Parrinha é

apaixonado pela mundo marinho e organiza, entre diversas actividades, pesca desportiva, caça submarina e sessões de mergulho que permitem ver espécies animais, algas, formações geológicas e outros segredos bem guardados do sudoeste alentejano.

Se é um entusiasta do mundo subaquático, mas nunca praticou, este é o sítio certo para fazer um batismo de mergulho. "Respirar e não pensar", são estas as palavras de ordem. Parece fácil, mas não é, sobretudo quando a descida vai a 12 metros de profundidade (ou

mesmo se ficar pelos quatro ou seis).

Ao longo de todo o ano, as saídas de mergulho podem ser de Porto Covo ou de Sines. É em Sines que está a Adega do Mar, uma ideia desenvolvida desde 2013 e que no fim do ano passado contava com perto de 20 mil garrafas a estagiar no fundo do Oceano Atlântico.

"O objetivo era ter um vinho que Sines pudesse oferecer aos navios (tall ships) que iam para o Canadá", conta Joaquim Parrinha. O projeto "bateu de frente com quem mandava nisto" e foi preciso adaptar. A partir de 2017, o negócio avançou de outra maneira.

Hoje, o agrónomo continua a investigar a influência do ambiente marinho no envelhecimento dos vinhos, agora em parceria. Os resultados mostram que os vinhos submersos emergem mais mineralizados, macios e com uma consistência aveludada que tem vindo a surpreender produtores, enólogos e consumidores.

Adega do Mar créditos: Isabel Tavares

A rolha das garrafas que vão estagiar para o fundo do mar é revestida com um lacre inviolável. Por regra, o vinho está perfeito e com as condições desejáveis, embora possam ocorrer imprevistos, que são isso mesmo, raros. Aconteceu na mesa em que jantava uma das produtoras e, acreditem, ainda assim o vinho era bom.

Nesta fase, Joaquim Parrinha está a tentar seleccionar castas para conseguir dizer ao produtor como evolui cada uma debaixo de água e quanto tempo precisa para adquirir determinadas características. O processo está a ser estudado em conjunto com a Universidade de Évora. A cor é a primeira nota visível num vinho que vem do mar. Depois, o aroma. Dizem os entendidos que a diferença é sempre mais acentuada nos brancos do que nos tintos.

O foco na sustentabilidade é um dos pilares do projeto, alinhado com os objectivos da Década do Oceano (2021-2030), promovida UNESCO para proteger e preservar os mares. A localização da adega permite, além de explorar o enoturismo subaquático, estudar as espécies locais e observar a vida marinha enquanto se vai à pesca de uma garrafa: branco ou tinto, aguardente, Porto, espumante, ginja de Óbidos, rum, whisky ou gin, o turista é que escolhe. A experiência pode custar 300 €, um dinheiro muito bem gasto.

Mergulho créditos: Joaquim Parrinha

Requintada ou despretensiosa, uma cozinha e afetos

Numa aldeia com tão poucos habitantes como Porto Covo, é normal que todos sejam uma grande família. Debruçado sobre a baía, com uma varanda panorâmica, o restaurante Lamelas é um dos clientes dos vinhos da Adega do Mar.

Liderado pela chef Ana Moura, é um projecto de afetos, que tem como missão principal servir uma nova cozinha alentejana: comida de conforto aliada à técnica e criatividade na utilização de produtos locais. Um restaurante recomendado pelo Guia Michelin em Portugal desde 2024 e que em 2025 recebeu um Sol do Guia Repsol.

Ana Moura créditos: Lamelas

Ana Moura conhece o Alentejo de toda a vida, especialmente Porto Covo. O restaurante, que leva o apelido materno, reflete não só essa ligação à terra como também às suas raízes e aos produtos e negócios locais.

Fez joalharia, formou-se em Marketing, mas a cozinha é a sua paixão maior. Passou pelo Eleven, em Lisboa, pelos Arzak e Astelena, em San Sebastián, Espanha, e assumiu a cozinha do Cave 23. Em Maio de 2021, abriu o Lamelas, onde "o mais importante é o sabor e o respeito pelos produtos", o que se traduz numa cozinha sazonal e sustentável,

de matriz alentejana, com grande foco no peixe, no marisco e nos arrozes — uma das preferências da chef.

No Lamelas, a dificuldade está em escolher: pão alentejano, manteiga de porco, toucinho frito, patê de fígados de abrótea, lulinhas fritas com maionese de algas para começar; cozido do mar, inspirado no cozido à portuguesa, arroz cremoso de peixe e camarão (de comer e chorar por mais), como pratos principais; tarte de queijo com espuma de caramelo e pistácio ou migas doces com medronho e mel para sobremesa.

Estas são apenas algumas das iguarias que constam do menu. Mas há sempre uma invenção da véspera, como catos de Porto Covo salteados ou uma Margarita Alentejana (feita com xarope de coentros da chef) ou o cocktail solidário — um euro reverte para a associação A Gralha —, um sidecar feito à base de aguardente vínica portuguesa, com ameixa seca e sal no rebordo do copo. Uma coisa é certa, se provar uma vez, vai querer repetir.

Em Julho e Agosto na padaria, o resto do ano em Marrocos, onde já ensinou a fazer pão

Fundada há 60 anos, a Padaria de Porto Covo é hoje um símbolo local: no Verão, ninguém se deita ou acorda sem pão quente. No resto do ano, só quem tem a sorte de conhecer a família Marta pode comer a desoras "os melhores 'donuts' do mundo" ou "as melhores bolas de Berlim" acabadas de sair do forno.

Foi em 1966 que Raul Marta começou um negócio que já é de família. No dia em que visitamos a fábrica, está também o Sr. Carlos, o homem das mil e uma noites, capaz de fazer inveja a Xerazade. É ele que nos meses de Julho e Agosto, a partir das dez e meia, onze da noite, vende aos turistas o pão acabado de fazer em forno de lenha. "Às vezes", diz, "aparecem aqui a perguntar se tenho pão alentejano. Pois claro, não tenho outra coisa, se isto é no Alentejo".

Padaria local créditos: Isabel Tavares

O atual proprietário, bisneto de Raul Marta, aproveita para meter uma farpa: "À noite, as esplanadas estão cheias de gente, muitas vezes à espera que a padaria abra para levarem pão quente ou bolos acabados de fazer para casa. Às vezes, a fila é enorme e está o Carlos à conversa com um cliente, os outros todos à espera que a fila avance".

O Sr. Carlos não desmente, mas também não se amofina. "Quando as pessoas começam a refilar que a fila nunca mais anda, explico que é para andar devagarinho e até ganham com isso, porque socializam — primeiro metem conversa com quem está à frente, depois com quem está atrás e vão-se conhecendo uns aos outros. Por isso digo sempre: aqui o único que está a trabalhar sou eu e não tenho pressa".

Quando não diz ele, dizem as T-shirts que mandou fazer. "Todos os dias uso uma com um dizer diferente (e vou repetindo)". E não é o único, já pegou o vício ao restante pessoal. "Calma... Estamos no Alentejo!", lê-se nas costas de um dos padeiros.

Padaria local créditos: Isabel Tavares

O Sr. Carlos gosta de "socializar". E de "férias de aventura". "Vou todos os anos a Marrocos desde 1995. Há 30 anos; uma, duas, três vezes por ano. E venho muito infeliz se não tiver histórias para contar — umas boas, outras más. "Já os ensinámos a fazer pão e açorda em Zagora, na parte do deserto de onde vêm as melancias que compramos cá. Levámos bacalhau e fizemos para nós para eles".

O gosto por Marrocos surgiu com "um companheiro que nasceu em Angola e que teve de sair de lá quando se deu a independência. Criámos amizade e vamos juntos para todo o lado: Moçambique, Açores, Mauritânia, Senegal ou Bissau. Agora, estamos a planear ir a São Tomé. Não vou para as grades cidades, essas não me dizem nada: vou para as aldeias".

Padaria local créditos: Isabel Tavares

E logo vem mais um relato. "Há lá uma aldeia cuja origem é do tempo dos escravos. Gente muito pobre. Sempre que lá vamos levamos roupa e material escolar. A primeira vez que fomos, a escola era uma sala de três metros por quatro, cadeiras à roda. Depois disso, já têm duas salas, mesas, cadernos. Sempre que vou peço aos amigos e filhos para me darem lápis meios, canetas meias no fim da época escolar. Já levámos daqui uma Ford Transit cheia. Isso satisfaz-me", confessa.

E nem sempre é fácil. "Certa vez, na fronteira, obrigaram-nos a descarregar tudo, a abrir as caixas uma a uma. Queriam saber onde íamos vender aquilo. Não é para vender, é para distribuir pelas aldeias". Como é que se chama a instituição, perguntavam. "Não é nenhuma instituição, somos só nós". E lá acabaram por nos deixar ir. Outra vez, vínhamos da Mauritânia, sabemos que naquela zona não é seguro andar à noite, mas queríamos ganhar um dia e arriscámos. De repente, numa estrada estreitinha, aparece uma barreira de pedras e logo a seguir uns indivíduos a atirar pedras para nos obrigar a parar. O jipe ficou todo amassado. Estávamos nós a contar isto à polícia, aparece um Peugeot com um homem a guiar e, ao lado, uma senhora com uma toalha na testa cheia de sangue".

É em Marrocos que o Sr. Carlos está agora, desde o início de Abril, e é por lá que vai continuar até "princípios de Junho", altura em que regressará a Porto Covo e à padaria da família Marta.

Trilhos para caminhar, lugares para descansar

Porto Covo é também um paraíso para caminhadas. O Trilho dos Pescadores (Porto Covo a Vila Nova de Milfontes) é uma opção para os mais aventureiros — e resistentes: são 25 quilómetros de paisagens deslumbrantes sobre falésias e praias selvagens, como a do Burrinho ou a do Malhão, de que ainda não tínhamos falado. Existem trilhos mais curtos para aqueles que preferem uma opção mais familiar. A Primavera e o Outono, para evitar o calor intenso (as sombras são poucas) são as estações ideais para estes passeios.

No total, cerca de 750 quilómetros de trilhos de caminhada, incluindo o

Caminho de Santiago "Via Atlântico" com ponto de partida em Castro Verde e que segue ao longo da costa — 130 km que constituem uma variante do caminho central de Portugal.

"Num parque natural há regras e é preciso contribuir para a sustentabilidade das espécies autóctones", recorda João Coutinho, guia da Hike Time Portugal. Por isso, o limite máximo de grupos de 15 pessoas. A empresa conjuga a experiência de caminhada com BTT, aulas de surf, um passeio a cavalo ou até uma boa refeição.

Os fios elétricos pendurados entre postes de madeira e uma estrutura de outdoor agora vazia de cartaz estragam um pouco a paisagem idílica num Porto Covo que celebra finalmente a fibra ótica. Mas tudo isso se esquece e perdoa ao fim de alguns quilómetros a inspirar ar puro e a olhar o horizonte. O trilho da Costa Vicentina está assinalado a verde e azul, uma cor para o caminho histórico, outra para o Trilho dos Pescadores. Duas horas de uma belíssima caminhada, com muitas paragens para fotografias e alguns mergulhos — afinal, esta é primeira freguesia do Alentejo com a certificação Biosphere.

Depois e um bom passeio, nada como o justo repouso. Nesta matéria, a oferta é forte e está a crescer, do tradicional alojamento local ao turismo rural, passando pelo campismo ou pelo hotel e spa, área dedicada ao bem-estar, relaxamento e tratamentos corporais.

O Monte da Bemposta é uma quinta onde há animais, incluindo burros e alpacas, horta e jardins, campo para piqueniques e campos de padel, ténis e voleibol, piscina e até uma praia que parece privada (mas não é). A estadia pode ser complementada com um passeio a cavalo pela propriedade e pela praia.

Herdade da Bemposta créditos: Herdade da Bemposta

Com capacidade máxima para 80 pessoas, tem casas de diversas tipologias, com preços que variam entre 150 € a 200 € em época baixa até aos 500 € em época alta. Um das casas, à beira da praia, ideal para famílias numerosas ou férias com amigos, pode custar entre 1.100 € e 1.800 €, dependendo da altura do ano.

Tem todo o conforto incluído e até serviço de refeições (pago à parte). Todas as casas, com excepção da suite, têm kitchenette e são equipadas com duche, chão aquecido e alguns quartos com lareira. Os cerca de 20 trabalhadores, que na maioria moram na quinta, estão prontos a ajudar no que for preciso.

Outra opção é o camping Costa do Vizir Beach Village, do empresário José Costa, eleito o melhor parque de campismo de Portugal vários anos seguidos. Aberto o ano inteiro, está inserido numa área de seis hectares de extensão e localizado a apenas cinco minutos a pé da Praia Grande; tem apartamentos e bungalows para alugar ou o melhor spot para parquear autocaravanas. A complementar o serviço, o restaurante bistro Alma

Nomada, uma força da natureza com um menu requintado e orquestrado pela batuta dos chefs Marco Nascimento e Ângela Franco.

Alma Nómada créditos: Alma Nómada

Ivone Machado é quem lidera as atividades no local e projetos não lhe faltam. Um deles passa por implementar um programa de turismo cultural focado em artes com a

pintura — não fosse ela aguarelista.

É que Porto Covo é também uma terra de artistas: Artur Campos (pintura acrílica) Fernanda Lamelas, mãe da chef Ana Moura (cadernos gráficos), Andreia Gil (fotografia), Tânia Gil (ourivesaria), José Costa (trash art), Joana Sarmento (cerâmica), Joaquim Parrinha (fotografia sub-aquática). De tal maneira, que decidiram criar um grupo para se

apoiarem mutuamente, entre ateliers, workshops, aulas e exposições.

Artistas Locais créditos: Isabel Tavares

Criada a 31 de Dezembro de 1984 por desanexação de Sines, a aldeia vive de um equilíbrio raro entre a autenticidade e a descoberta, entre o postal ilustrado e as histórias de gente que ainda sabe o nome dos vizinhos. E, apesar do Verão corrido, continua a resistir à pressa. Talvez seja esse o segredo de Porto Covo: um lugar onde quase tudo parece improvável, mas onde tudo acaba por fazer sentido.

Nota - A jornalista esteve em Porto Covo a convite do Turismo do Alentejo.

Parecidos com morgados ou queijinhos de amêndoa, os verdadeiros marqueses não são fofos, são húmidos e ricos: crosta fina por fora, interior quase cremoso de amêndoa e ovo, muito aromáticos (limão e canela). Pequenos, densos e intensos, aqui fica a receita: Ingredientes: . 200 g de amêndoa moída muito fina (sem pele)

. 200 g de açúcar

. 6 gemas

. 1 ovo inteiro

. Raspa de 1 limão pequeno

. 1 colher de chá de canela

. 1 colher de sopa de manteiga derretida

. Manteiga e açúcar para untar as formas

. Forminhas de papel ou metal Modo de preparação: 1. Untar as formas pequenas com manteiga e polvilhar com açúcar. 2. Numa taça, misturar a amêndoa moída, o açúcar, a raspa de limão e a canela. 3. Adicionar as 6 gemas, o ovo inteiro e a manteiga derretida. Mexer muito bem até ficar uma pasta espessa, homogénea e brilhante. A massa fica densa — é mesmo assim. 4. Colocar o preparados nas formas sem encher totalmente (¾ da altura). 5. Levar ao forno pré-aquecido a 180 °C durante 12 a 15 minutos. Quando a superfície estiver dourada e ligeiramente rachada, estão prontos. 6. Deixar arrefecer antes de desenformar e colocar nas forminhas de papel.

Mais eventos/locais a não perder:

Wine Bar Abranda - O Wine Bar Abranda tem espaço interior e exterior. Um pub/bar que além de oferecer uma carta de vinhos seleccionada, serve petiscos a acompanhar. Tudo para saborear com calma.

Loja do Castro - De Carlos Castro, a Loja do Castro tem uma mostra dos principais produtos da região: dos vinhos aos queijos, passando pelo mel (com provas) e pelo artesanato.

Costa Azul Surf - Com onda de nível mundial, em breve Porto Covo será palco de uma prova nacional de surf. Mas muito antes de saber isto já André Teixeira tinha fundado a Surf Costa Azul, a primeira empresa a dar aulas de surf, com alojamento e equipamento, na região do Alentejo. Hoje, é além do mais um ponto de encontro para surfistas e amigos.

Restaurante Ti Joaquim - O Restaurante Ti Joaquim não é um restaurante da chamada cozinha de autor, é uma casa onde se come bem e em conta tudo o que é cozinha tradicional portuguesa, sob o comando de Patrícia Laranjeira, uma cozinheira de mão cheia.

Porto Covo Praia Hotel & Spa - Com vista para a Praia Grande e para a Praia do Banho, o Porto Covo Praia Hotel & Spa está numa localização privilegiada e basta uma caminhada amigável para chegar ao centro da vila sem precisar de pegar no automóvel. São cinco minutos a pé para chegar à praça, aos restaurantes e comércio local ao até à junta de freguesia.

Herdade do Cebolal - Um projeto familiar de artesãos de vinhos que nasceu em 1890 e vai já na 5.ª geração. Constituída por 85 hectares, a Herdade do Cebolal tem 20 hectares de vinha e 65 hectares de floresta, sete dos quais já de agricultura sintrópica (imita o funcionamento natural para produzir alimentos).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.