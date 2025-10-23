Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em 18 de julho, tinha sido já confirmado um foco em Portimão, numa gaivota-de-patas-amarelas. O número total de focos detetados este ano subiu agora para 29.

No início do mês, tinha sido confirmado um foco em Aveiro e outro na Madeira.

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

A DGAV tem vindo a pedir a todos os detentores de aves que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens.

Qualquer suspeita de infeção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.