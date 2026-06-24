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Em conferência de imprensa durante uma visita ao Kuwait, Marco Rubio sublinhou que “o mundo inteiro opõe-se”, incluindo os países da região, à cobrança de portagens ao tráfego marítimo no estreito de Ormuz, que esteve sob ameaça militar das forças iranianas durante a guerra lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

“É tão simples quanto isso. O Presidente [norte-americano, Donald Trump] já disse: isso não vai acontecer. Se não cumprirem estes compromissos, o Presidente tem muitas opções à sua disposição”, declarou o chefe da diplomacia de Washington, apontando a possibilidade de suspender o levantamento de sanções ao Irão.

O secretário de Estado comprometeu-se com “um alinhamento total” com os aliados de Washington do Golfo nas negociações de paz com o Irão, indicando que está prevista uma reunião técnica para 29 ou 30 de junho na Suíça.

Ao abrigo do memorando de entendimento, alcançado na semana passada pelos Estados Unidos e Irão e que suspendeu as hostilidades, as partes têm 60 dias para negociar um acordo de paz definitivo, incluindo o futuro do estreito de Ormuz, por onde passavam 20% do comércio mundial de produtos petrolíferos antes da guerra.

Durante a conferência de imprensa, Marco Rubio disse que os EUA não farão “nada que prejudique a segurança” dos aliados na região, com os quais destacou ter mantido “conversas muito francas e honestas” ao longo desta jornada diplomática, iniciada nos Emirados Árabes Unidos e que se prolonga no Kuwait e Bahrein, onde tem prevista na quinta-feira uma reunião com os países do Conselho de Cooperação do Golfo.

O governante norte-americano explicou que o motivo da viagem a estes países do Golfo é “agradecer o incrível apoio” dado a Washington e, sobretudo, “envolvê-los nas discussões sobre todas as decisões tomadas em relação a esta negociação” com a parte iraniana.

Rubio evitou esclarecer se o Irão vai prestar alguma garantia relativamente aos limites das suas capacidades de mísseis ou drones, um tema omisso no memorando assinado na semana passada por Donald Trump e pelo homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian.

“Não percebi qualquer dúvida sobre as nossas garantias de segurança, porque são reais”, declarou a propósito da defesa dos países do Golfo, que foram alvo de ataques aéreos iranianos ao longo do conflito.

O secretário norte-americano manifestou confiança de que os representantes iranianos “honrarão os compromissos que assumiram” na primeira ronda de negociações na Suíça, depois de o Irão ter anunciado a reposição do bloqueio no estreito de Ormuz, devido à continuação dos ataques de Israel no Líbano, país abrangido pelo cessar-fogo por exigência de Teerão.

A navegação comercial continuou porém a transitar no estreito de Ormuz, apesar de as negociações de paz estarem ameaçadas pelo conflito entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado da República Islâmica.

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