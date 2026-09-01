Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Port Wine Day 2026 vai assinalar-se a 10 de setembro com um programa destinado a aproximar o Vinho do Porto de novos públicos. As celebrações incluem uma prova de Vintages aberta ao público, no Porto, e uma sunset party no Mercado do Bolhão, com cerca de 30 produtores e diferentes estilos de Vinho do Porto.

A iniciativa é promovida pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e integra as comemorações dos 270 anos da Região Demarcada do Douro, criada em 1756 e considerada a primeira região vitivinícola demarcada e regulamentada do mundo.

O programa procura apresentar o Vinho do Porto para além dos contextos tradicionais de consumo, com particular atenção às gerações mais jovens e a momentos de convívio mais informais.

A colheita de 2024, por exemplo, foi declarada Vintage por vários produtores, dando origem a vinhos considerados de particular qualidade. Algumas dessas referências poderão ser provadas pelo público numa sessão organizada pelo IVDP.

A prova realiza-se a 11 de setembro, entre as 17h00 e as 20h00, nas instalações do instituto, na Rua de Ferreira Borges, 27, no Porto. A iniciativa é aberta ao público e permitirá conhecer diferentes Vintages resultantes da colheita de 2024.

A sessão pretende dar destaque a uma das categorias mais prestigiadas do Vinho do Porto, colocando consumidores em contacto direto com referências de diferentes produtores.

No dia seguinte, 12 de setembro, o Vinho do Porto muda de cenário e chega ao Mercado do Bolhão. A sunset party organizada pelo IVDP decorre entre as 17h00 e as 22h00, na Galeria do Piso 3.

Cerca de 30 produtores vão participar no evento, apresentando diferentes estilos de Vinho do Porto. O formato pretende atrair um público diversificado e, em particular, consumidores mais jovens.

A escolha de um espaço associado ao comércio e à restauração pretende também afastar o Vinho do Porto da ideia de uma bebida reservada a ocasiões formais, mostrando a sua utilização em contextos de lazer e socialização.

As celebrações do Port Wine Day incluem ainda a atribuição das distinções "Douro + Sustentável". Os prémios reconhecem projetos, empresas e pessoas que se destacam na proteção, promoção e desenvolvimento sustentável da região.

A iniciativa insere-se no programa comemorativo dos 270 anos da Região Demarcada do Douro, procurando dar visibilidade aos projetos que contribuem para a preservação e valorização do território.

Para Gilberto Igrejas, presidente do IVDP, o programa representa uma oportunidade para aproximar o Vinho do Porto de consumidores que habitualmente não fazem parte do seu público.

"Queremos aproximar o vinho do Porto de públicos diferentes, em ambientes menos tradicionais", afirma o responsável, destacando a versatilidade dos diferentes estilos e a possibilidade de os associar a momentos de consumo distintos.

As duas iniciativas abertas ao público procuram, assim, combinar a valorização da tradição e da qualidade dos vinhos do Douro com uma abordagem dirigida a novos consumidores.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.