A Organização Mundial da Saúde lançou um forte alerta aos governos de todo o mundo sobre o crescimento explosivo das bolsas de nicotina, defendendo uma regulamentação apertada destes produtos e avisando explicitamente os países para não seguirem o modelo da Suécia. Segundo a organização, a indústria do tabaco está a usar estratégias agressivas e altamente direcionadas para criar uma nova geração de dependentes de nicotina, sobretudo entre adolescentes e jovens adultos.
Porque nos devemos preocupar com os jovens e o consumo de bolsas de nicotina? E não, não ajudam a deixar de fumar
16 mai 2026 11:09
- MadreMedia · Atualidade · 15 mai 2026 07:22
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