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O PP, atualmente no governo regional e em vantagem nas sondagens, deverá vencer com folga sob a liderança de Juanma Moreno, que representa a ala mais moderada e pragmática do partido. Moreno tem apostado numa governação centrada na estabilidade e na distância em relação ao Vox, tentando consolidar uma imagem de centro-direita moderada. Se confirmar uma maioria absoluta, o PP reforça esta estratégia e dá força ao seu líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, para manter uma linha mais centrista na preparação das legislativas de 2027. Nesse cenário, Juanma Moreno também sai reforçado como potencial figura de relevo nacional dentro do partido.

No entanto, se o PP não conseguir maioria absoluta e for obrigado a depender do Vox, isso mudaria o equilíbrio interno da direita espanhola, como vimos acontecer em Portugal. Nesse caso, ganharia influência a ala mais dura do PP, associada a figuras como Isabel Díaz Ayuso, e abrir-se-ia a porta a uma maior aproximação ideológica à extrema-direita em temas como imigração, segurança e políticas sociais. O Vox, por sua vez, deverá manter ou ligeiramente aumentar a sua representação, embora existam sinais de estagnação eleitoral em torno dos 13–14% a nível nacional. Ainda assim, continua a ser um ator decisivo em muitos cenários de governação e exerce pressão para uma viragem mais à direita no discurso político.

Do lado socialista, o PSOE enfrenta uma das suas piores posições históricas na Andaluzia, antiga bastião do partido durante décadas. A candidatura de María Jesús Montero deverá sofrer uma derrota significativa, com perda de deputados e afastamento do domínio político que o partido manteve na região entre 1982 e 2019. Este enfraquecimento regional reflete também dificuldades a nível nacional, associadas ao desgaste do governo de Pedro Sánchez, a polémicas políticas e a uma crescente desconfiança em parte do eleitorado tradicional socialista.

A campanha foi marcada por vários temas estruturais e polémicas. Um dos mais importantes foi a saúde pública, com críticas fortes ao governo regional do PP devido a falhas na comunicação de mais de 2.300 resultados de mamografias, o que terá atrasado diagnósticos de cancro e gerado protestos de associações de doentes. A oposição acusa o governo de degradação e privatização encapotada do sistema de saúde, enquanto o executivo regional argumenta que modernizou infraestruturas e melhorou a capacidade de resposta. A habitação e o turismo também estiveram no centro do debate, com críticas ao impacto do turismo de massas em cidades como Sevilha e Málaga, onde os preços das casas têm aumentado e há pressão crescente sobre os serviços locais.

Outros temas incluíram o aumento da atividade de narcotráfico na costa sul de Espanha e a persistência de problemas estruturais como o desemprego elevado e baixos rendimentos médios, que mantêm a Andaluzia abaixo da média espanhola em termos económicos. A imigração e a gestão de serviços públicos também foram exploradas pelo Vox no debate político, com propostas mais restritivas que contrastam com a posição mais moderada do PP.

A campanha teve ainda impacto político nacional, com confrontos e polémicas envolvendo figuras como Isabel Díaz Ayuso, da ala mais combativa da direita, que protagonizou uma disputa diplomática com o México e fez declarações controversas sobre a história colonial espanhola, contrastando com o perfil mais institucional de Juanma Moreno.

No final, o resultado destas eleições será interpretado como um barómetro do futuro político de Espanha. Uma maioria absoluta do PP na Andaluzia reforçará a ideia de uma direita mais moderada e autónoma do Vox, enquanto um cenário de dependência da extrema-direita poderá acelerar uma viragem mais à direita no partido. Ao mesmo tempo, confirma-se o enfraquecimento do PSOE numa das suas antigas bases históricas e aumenta a incerteza sobre a capacidade da esquerda recuperar terreno antes das legislativas de 2027.

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