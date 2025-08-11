Bragança, Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima”, que vai permanecer até às 18:00 de quinta-feira.

Já os distritos de Viseu e Vila Real passam a amarelo a partir das 18:00 de terça-feira, regressando ao aviso laranja entre as 06:00 e 18:00 de quinta-feira, referiu o IPMA em comunicado.

O aviso laranja para Faro, Setúbal, Santarém e Lisboa termina às 18:00 de terça-feira, passando estes distritos a aviso amarelo até às 18:00 de quinta-feira.

Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo até às 18:00 de quinta-feira, enquanto em Coimbra, Aveiro e Leiria o aviso vigora até às 18:00 de terça-feira e entre as 06:00 e 18:00 de quinta-feira.