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Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro explica que, durante uma ação de patrulhamento, os militares do Posto Territorial de Castelo de Paiva receberam um alerta para um foco de incêndio e deslocaram-se ao local. À chegada, encontraram o suspeito retido por populares, que alegadamente presenciaram o início do incêndio.

O detido permaneceu nas instalações do Posto Territorial de Castelo de Paiva até ser presente, no dia 2 de julho, ao Tribunal de Santa Maria da Feira, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial da GNR de Oliveira de Azeméis.

No mesmo comunicado, a GNR anuncia que vai reforçar o patrulhamento terrestre em todo o território continental entre os dias 3 e 6 de julho, face ao agravamento do risco de incêndio florestal previsto para os próximos dias. A força de segurança refere que será intensificada a vigilância nas zonas de maior risco e relembra que, no âmbito da Declaração da Situação de Alerta, estão proibidas as queimadas, as queimas de sobrantes agrícolas e florestais e as ações de gestão de combustível que recorram ao uso do fogo.

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