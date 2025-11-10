Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, a ação teve início na sequência de uma denúncia que reportava ruídos vindos do interior de um poço. Os militares deslocaram-se de imediato ao local e confirmaram a veracidade dos factos relatados.

cães GNR créditos: DR

Durante as diligências, foi levantada a pedra que tapava o poço, revelando um saco de plástico que aparentava conter cães recém-nascidos. Com recurso a uma escada, um dos militares desceu e confirmou a presença de quatro cachorrinhos dentro do saco e de um quinto nas proximidades.

A GNR identificou de imediato o suspeito, que foi detido no local. Os cinco cães resgatados foram encaminhados para uma clínica veterinária, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, onde receberam avaliação e os cuidados necessários.

O detido foi constituído arguido, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima.

A Guarda Nacional Republicana destacou, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), o seu empenho na defesa dos valores naturais e na promoção do bem-estar animal, recordando que denúncias podem ser feitas pela linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), online em www.gnr.pt ou por correio eletrónico para sepna@gnr.pt.

