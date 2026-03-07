Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além da ponte sobre o Tejo, a Ponte do Pragal, oficialmente Rua Sociedade Recreativa União Pragalense, terá o trânsito totalmente cortado entre as 6h30 e as 12h00, garantindo o controlo de acessos dos participantes e condições de segurança para o arranque da prova.

A Meia Maratona terá início a meio da Ponte 25 de Abril, no sentido Almada - Lisboa, seguindo em direção à zona ribeirinha da capital e terminando junto ao Mosteiro dos Jerónimos. Em simultâneo, realiza-se também a prova Vodafone 10K.

Este ano, segundo a Câmara Municipal de Lisboa, vão participar mais de 30 mil atletas. Na primeira edição, em 1991, participaram 3 400.

