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A Ponte 25 de Abril celebra 60 anos de existência. Muito antes de ligar Lisboa a Almada, a construção de uma ponte sobre o Tejo foi um objetivo perseguido durante décadas. Entre projetos falhados, decisões políticas, desafios de engenharia e uma obra concluída antes do prazo, nasceu uma infraestrutura que transformou a mobilidade e o desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa.

A ideia de construir uma ponte sobre o rio Tejo remonta ao século XIX. Em 1876, o engenheiro Miguel Pais apresentou uma das primeiras propostas para criar uma ligação permanente entre Lisboa e a margem sul.

Nas décadas seguintes foram estudadas várias soluções, mas os elevados custos, as dificuldades técnicas e as mudanças políticas impediram o avanço do projeto. Apenas na década de 1950 o Governo decidiu avançar com a construção, criando um gabinete técnico dedicado à obra e lançando um concurso internacional.

O concurso foi ganho por um consórcio liderado pela norte-americana United States Steel International, ficando a construção da estrutura metálica entregue à American Bridge Company, empresa que também participou na construção da Golden Gate Bridge, em São Francisco.

Embora as duas pontes apresentem semelhanças visuais, tratam-se de projetos diferentes. A ponte portuguesa foi desenhada desde o início para acolher tráfego rodoviário e ferroviário, apesar de o comboio só passar a circular mais de 30 anos depois.

As obras começaram oficialmente a 5 de novembro de 1962. Durante quase quatro anos trabalharam diariamente cerca de 3000 operários, apoiados por 14 empresas de construção civil, das quais 11 eram portuguesas.

A dimensão da empreitada impressionou para a época. Foram movimentados milhões de metros cúbicos de terra, utilizados cerca de 300 mil metros cúbicos de betão e mais de 72 mil toneladas de aço. As torres principais atingiram 196 metros de altura e o pilar sul foi implantado a cerca de 80 metros abaixo do nível do rio. Apesar da complexidade técnica, a obra ficou concluída seis meses antes do prazo previsto.

A inauguração como Ponte Salazar

A ponte foi inaugurada a 6 de agosto de 1966 com o nome de Ponte Salazar, numa cerimónia presidida pelo Presidente da República, Américo Tomás.

Curiosamente, vários historiadores defendem que António de Oliveira Salazar não pretendia que a infraestrutura recebesse o seu nome, tendo acabado por aceitar a decisão por insistência do então ministro das Obras Públicas, Arantes e Oliveira.

Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, a designação foi alterada para Ponte 25 de Abril, nome que conserva até hoje.

Quantos trabalhadores morreram?

Ao longo dos anos surgiram diferentes versões sobre o número de vítimas mortais durante a construção. Durante muito tempo circularam relatos que apontavam para dezenas de mortos.

No entanto, a documentação histórica hoje disponível indica que três trabalhadores morreram em acidentes de trabalho durante a construção da ponte.

A obra ficou igualmente marcada pelo impacto social provocado no Vale de Alcântara, onde milhares de moradores foram desalojados para permitir a construção dos acessos e dos pilares, um processo que foi alvo de fortes críticas na época.

A ponte que transformou a Grande Lisboa

A abertura da ponte alterou profundamente a organização da região de Lisboa. A ligação permanente entre as duas margens reduziu drasticamente os tempos de viagem e acelerou o crescimento urbano da margem sul, favorecendo a expansão de concelhos como Almada, Seixal, Barreiro e Moita.

Em 1999 entrou finalmente em funcionamento a ligação ferroviária prevista no projeto original, reforçando a capacidade da infraestrutura.

Sessenta anos depois, a Ponte 25 de Abril continua a ser a travessia mais movimentada sobre o Tejo, utilizada diariamente por cerca de 150 mil veículos e 174 comboios. Mais do que uma obra de engenharia, tornou-se um símbolo de Lisboa e uma infraestrutura indispensável para a mobilidade de milhões de pessoas.

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