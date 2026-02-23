Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Temos 150 habitações que ainda não têm energia elétrica. Ainda temos 13 geradores ligados e os trabalhos de reparação da rede ainda vão durar cerca de um mês", acrescentou.

Relativamente às comunicações, Isabel Marto evidenciou que o diálogo com os operadores tem sido "muito difícil", não tendo conseguido falar com os seus administradores, nem conseguido informação sobre o plano de reposição. "Cerca de 20% das antenas ainda estão inoperacionais" e a rede fixa e a rede de dados "é a mais atrasada, estando 40 a 50% inoperacional".

No terreno continuam equipas municipais a trabalhar na retirada de árvores e na reposição de sinais de trânsito, "seguindo-se a reposição de passeios e abrigos de passageiros". As forças especiais da Proteção Civil "estão a trabalhar na limpeza de caminhos florestais pela segunda semana", estimando-se ainda "cerca de um mês de trabalhos".

Também desde o início de fevereiro decorre a limpeza das linhas de água, bem como trabalhos em telhados de casas de famílias mais vulneráveis. "O próximo passo será proceder à reparação dos equipamentos municipais, com prioridade dos desportivos e parques infantis", afirmou.

Segundo a autarca, o valor dos danos em infraestruturas e equipamentos municipais ronda os 26 milhões de euros, "somando já 2 milhões de euros para gerir trabalhos de reposição, vigilância ou instalação de equipamentos de comunicação provisórios".

A reunião do Executivo municipal de Pombal (distrito de Leiria) foi presidida pelo líder da autarquia, Pedro Pimpão, depois de ter estado algumas semanas afastado por motivos de saúde. "Pombal foi um dos concelhos mais castigados. Tivemos todas as freguesias afetadas", lamentou, indicando ainda que, quase um mês depois da passagem da tempestade Kristin ainda há "0,4% de famílias sem luz". "É o suficiente para não baixarmos os braços", assegurou.

Já o vereador socialista, João Coelho, manifestou a sua preocupação com o garante da segurança dos pombalenses e com a necessidade de se preparar o próximo verão. "É muito importante ter a noção da necessidade de se fazer a limpeza das florestas e dos caminhos florestais", referiu, deixando o pedido para o presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, solicitar um reforço de ajuda externa para este trabalho.

Também o vereador eleito pelo Chega, Manuel Serra, partilhou a sua preocupação com a limpeza de caminhos florestais, aludindo ao "emaranhado de árvores" que estão caídas nos acessos às florestas. "Parecem uma floresta virgem, caíram árvores por todo o lado e é preocupante para o verão que se avizinha. Em caso de incêndio, o acesso rápido ao local é essencial", alegou.

