Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista ao The Guardian, em Varsóvia, o secretário de Estado do Ministério da Defesa Nacional polaco, Cezary Tomczyk, adiantou que a primeira fase está operacional “dentro de aproximadamente seis meses, talvez até antes”. O sistema completo deve ficar concluído ao longo dos próximos 24 meses.

Segundo Cezary Tomczyk, as novas infraestruturas são integradas numa linha defensiva construída há cerca de uma década, reforçando-a com várias camadas de proteção. O arsenal previsto inclui metralhadoras de múltiplos canos, canhões, mísseis e equipamentos de interferência contra drones (drone-jamming).

“Há componentes que só serão usados em situações extremas ou de guerra. Estes sistemas de metralhadoras, por exemplo, são difíceis de operar em tempo de paz, porque tudo o que sobe tem de voltar a cair”, sublinhou o governante ao jornal britânico.

O governo polaco tem vindo a alertar para o aumento do risco de conflito no leste da Europa, defendendo que o país deve acelerar a preparação militar. Nas zonas fronteiriças, cresce igualmente o receio da população, com vários polacos a declararem disponibilidade para defender o país caso o conflito chegue ao território nacional.