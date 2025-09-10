Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polónia recorreu à ativação do Artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte, que estabelece a consulta entre Estados-membros quando a integridade territorial, a independência política ou a segurança de algum deles é considerada ameaçada.

O pedido permitirá a Donald Tusk levar o tema à discussão do Conselho do Atlântico Norte, numa fase de concertação política sobre medidas conjuntas, que podem incluir ações diplomáticas ou militares, caso se considere necessário.

O alerta surge após a violação do espaço aéreo polaco por drones russos. Durante a noite, o país registou 19 incursões de aparelhos aéreos não tripulados, o que levou à mobilização imediata da Força Aérea polaca e de aviões aliados.

O incidente obrigou ao encerramento temporário de quatro aeroportos, incluindo o Aeroporto Chopin de Varsóvia e os aeroportos de Modlin, Rzeszów-Jasionka e Lublin, a maioria dos quais reabriu esta manhã.

As autoridades alertaram a população para não tocar em drones abatidos ou nos seus fragmentos até à inspeção de esquadrões antibombas.