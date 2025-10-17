Mithá Ribeiro desvinculou-se do Chega e após a situação publicou um artigo de opinião, no jornal Observador onde acusou o líder do Chega de ser um "predador psicológico".

Antes de entrar numa conferência organizada pelos Patriotas pela Europa (família política europeia do Chega), Ventura explicou à comunicação social que não quer "alimentar muito isto, nem fazer grandes comentários, eu fico só triste. Eu vejo a política como um serviço e não como uma disputa de lugares"

"A política não pode ser uma luta por tachos, nem por lugares, tem que ser uma luta para exercer um serviço em prol da causa pública e um serviço pelas pessoas”, atirou.

Historiador e professor universitário, Mithá Ribeiro foi um dos fundadores do Chega e uma das figuras mais próximas de Ventura nos primeiros anos do partido.

No dia 22 de setembro, o grupo parlamentar do Chega anunciou que Mithá Ribeiro tinha pedido a renúncia ao mandato de deputado e que seria substituído por Rui Fernandes, sem revelar os motivos desta decisão.

Na semana seguinte, Mithá Ribeiro anunciou a desistência da sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Pombal.

Gabriel Mithá Ribeiro foi eleito deputado na XV, XVI e XVII legislaturas, sempre pelo círculo de Leiria, tendo sido reconduzido como secretário da mesa da Assembleia da República em junho passado, depois das eleições legislativas antecipadas.