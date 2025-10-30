Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os agentes que se encontravam no interior da esquadra aperceberam-se da situação e correram em auxílio da vítima. Um dos polícias, com formação como bombeiro voluntário, iniciou de imediato manobras de Suporte Básico de Vida (SBV), enquanto os restantes elementos acionaram os meios de emergência médica e cortaram o trânsito para garantir as condições de segurança no local.

Graças à ação rápida e coordenada dos agentes, os sinais vitais do homem foram restabelecidos antes da chegada das equipas médicas. A vítima foi depois transportada para o hospital, onde permanece estável.

Em comunicado, a PSP destacou o episódio como exemplo do sentido de missão, prontidão e profissionalismo dos seus elementos, sublinhando o papel essencial das forças policiais não apenas na segurança pública, mas também na proteção da vida humana.

A instituição desejou as melhoras à vítima e congratulou-se com o desfecho positivo, enaltecendo o empenho e dedicação dos agentes envolvidos, cujo comportamento “honra a PSP e reforça a confiança da população” na polícia.