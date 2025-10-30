A rápida intervenção de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) evitou uma tragédia na madrugada de 29 de outubro, em Lisboa. Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, um homem sofreu uma crise convulsiva e entrou em paragem cardiorrespiratória em frente às instalações da 4.ª Esquadra – Palácio da Folgosa, sendo prontamente socorrido pelos polícias de serviço.
Polícias da PSP salvam homem em paragem cardiorrespiratória em Lisboa
30 out 2025 19:08
