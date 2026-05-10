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A investigação ganhou um novo desenvolvimento após a apreensão de telemóveis aos 15 agentes detidos na passada terça-feira, tendo sido detetados indícios de uma alegada fuga de informação no interior da PSP. Segundo a CNN Portugal, pelo menos um dos suspeitos terá sido avisado por um colega ligado à investigação de que estaria sob vigilância e de que se aproximava uma operação policial, permitindo-lhe antecipar-se às buscas.

Essa informação terá possibilitado aos visados procurar aconselhamento jurídico, conhecer previamente alguns dos locais alvo de buscas e preparar a estratégia de defesa. Há ainda indicação de que um dos envolvidos terá apresentado baixa médica antes da operação.

A ação policial foi realizada por ordem da magistrada responsável pelo processo, que já tinha anteriormente conduzido a detenção de outros nove agentes relacionados com os mesmos factos.

Durante a nova operação, terão sido encontrados novos vídeos considerados incriminatórios, assim como mensagens que apontam para uma alegada violação do segredo de justiça com impacto na investigação, situação que deverá ser analisada em processo autónomo.

No interrogatório realizado este sábado, o Ministério Público pediu prisão preventiva para quatro dos agentes e prisão domiciliária para outros três, apontando a alegada fuga de informação como um fator de risco para a perturbação do inquérito.