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Segundo a BBC, a mulher tem nacionalidade francesa e chama-se Sylvie Yasmina. Descreve o marido como “muito violento” e garante que o caso foi descoberto depois de um dos filhos ter conseguido sair de casa para denunciar o pai às autoridades.

A polícia deslocou-se à casa da família e encontrou Sylvie Yasmina e os cinco filhos num quarto pequeno e degradado. As vítimas, que tinham hematomas em todo o corpo, foram levadas para um abrigo e planeiam voltar a França.

Sylvie Yasmina, de 54 anos, afirma que o marido mantinha este comportamento desde 2014, altura em que a família se mudou da Austrália para o Paquistão. A mulher assegura que não tinha autorização para se encontrar com outras pessoas. Garante que os filhos mais velhos deixaram de frequentar a escola e que os três mais novos nunca foram matriculados.

“Fomos privados da nossa liberdade, o meu marido não cuidava de nós como deveria cuidar enquanto marido e pai dos meus filhos. Ele batia-nos e exercia pressão sobre nós diariamente”, disse Sylvie Yasmina às autoridades durante um depoimento.

Segundo as autoridades, o homem, natural do Paquistão, vivia ilegalmente na Austrália quando conheceu a vítima. O casal casou em 2003.

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