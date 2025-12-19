Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Câmara do Porto revelou que "a Polícia Municipal do Porto vai ver o seu contingente ser reforçado com a entrada de 80 novos efetivos", sendo que o "reforço, conseguido em tempo recorde, está já muito próximo do objetivo da entrada de 100 novos agentes, assumido como prioridade na agenda política" do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte.

É “uma grande notícia para a cidade e 'um passo muito importante que é dado'. É com muita satisfação que vejo, de forma tão rápida, estarmos a poder concretizar esta ideia que temos para a cidade”, afirma Pedro Duarte.

A entrada de novos polícias, “muito úteis” para o Porto, leva a cidade a ser “mais segura, onde as pessoas possam viver melhor, usufruir do espaço público e conviver uns com os outros de forma segura, tranquila e com a perspetiva e a possibilidade de serem felizes e se realizarem”, revelou o autarca.

“É um excelente presente que Natal que a cidade está a receber hoje e permite-nos olhar para 2026 ainda com mais esperança”, revelou.

De recordar que a proposta de orçamento municipal para 2026 da Câmara do Porto tem atribuído um investimento de 11,5 milhões de euros na segurança, área assumida pelo Executivo como de “prioridade máxima”.

