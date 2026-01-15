Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o estado do cadáver impossibilita o reconhecimento facial, motivo pelo qual as autoridades decidiram divulgar informações detalhadas sobre as tatuagens da vítima, consideradas essenciais para a sua identificação.

Trata-se de um homem com cerca de 1,80 metros de altura e um peso estimado de 60 quilos, que apresenta várias tatuagens distribuídas pelo corpo. A mais marcante é uma inscrição em língua romena, com a seguinte frase: “Dacã pentru a trãi trebuie sã te tarãsti, ridicã-te si movi!”

Além desta inscrição, o corpo apresenta mais três tatuagens, todas a tinta preta:

- um escaravelho no antebraço direito;

- uma imagem tribal de um lobo a uivar na região umbilical;

- e uma imagem tribal no antebraço esquerdo, que representará a silhueta de uma figura feminina.

A Polícia Judiciária solicita a qualquer pessoa que reconheça as tatuagens ou tenha informações que possam ajudar na identificação da vítima que entre em contacto com o piquete da PJ da Madeira através do número 291 220 800 ou do endereço eletrónico chefepiquetefu@pj.pt.

