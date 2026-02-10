Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o homem não regressou ao Estabelecimento Prisional de Vale de Sousa após ter beneficiado de uma Licença de Saída Excecional concedida durante o período natalício de 2025.

À data da evasão, encontrava-se a cumprir uma pena de prisão de cinco anos e nove meses pelos crimes de roubo e burla informática.

Após a detenção, o recluso foi entregue aos serviços prisionais para cumprir o restante da pena a que foi condenado.

