Segundo a PJ, os crimes ocorreram em março de 2023, na região de Munique, Alemanha, e tiveram como vítima uma mulher com quem o suspeito mantinha um relacionamento.

A vítima foi agredida física e psicologicamente em três ocasiões e violada numa outra, após uma saída noturna.

O suspeito pode vir a ser condenado a uma pena de prisão de até 15 anos. O detido será apresentado ao Tribunal da Relação do Porto para aplicação de medidas de coação.

