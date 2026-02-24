Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a PJ explicou que "os factos ocorreram no passado dia 20 de novembro de 2025, numa zona rural nas imediações da cidade de Sines, em contexto de tráfico e consumo de droga.

Segundo a PJ, "as vítimas encontravam-se a consumir produto estupefaciente no interior de uma viatura, quando uma delas foi abordada pelo arguido, saindo para o exterior. De imediato gerou-se uma discussão tendo o suspeito, munido de uma espingarda caçadeira efetuado um disparo em direção à cabeça do seu interlocutor, não acertando por meros escassos centímetros. Instintivamente, procurando proteger-se e fugir do local, a vítima regressou ao interior da viatura, ocupando o lugar do passageiro", explicou a PJ.

"Contudo, o suspeito, com a clara intenção de atentar contra a vida das vítimas, efetuou um segundo disparo, que atingiu uma delas no terço superior do braço esquerdo, a escassos centímetros da cabeça, provocando-lhe uma lesão grave, com danos permanentes", afirma a PJ.

O suspeito, com antecedentes criminais de vária natureza, "será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial de arguido detido para aplicação de medidas de coação".

A detenção, fora de flagrante delito, contou com a colaboração da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ e do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Sines, acrescentou a PJ.

