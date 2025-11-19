Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As detenções ocorreram após buscas domiciliárias e outras diligências de recolha de prova, que revelaram que os suspeitos vinham desenvolvendo estas atividades como modo de vida, causando prejuízos a várias vítimas, muitas das quais idosas e vulneráveis.

De acordo com a investigação, os serviços eram divulgados através de panfletos deixados em viaturas estacionadas. Prometendo resolver todos os problemas das vítimas, os suspeitos convenciam-nas a entregar grandes quantias em dinheiro sob a promessa de reembolso, que nunca ocorria. Posteriormente, os detidos deixavam de atender os telemóveis e mudavam-se de área, alegando deslocações a África.

Os dois suspeitos vão ser apresentados às autoridades judiciárias para aplicação de medidas de coação adequadas, garantindo o prosseguimento do processo.

