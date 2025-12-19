Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O físico português, de 47 anos, professor universitário e investigador reconhecido na área da física de plasmas e energia de fusão, foi morto a tiro à porta da sua residência, nos arredores de Boston. Nuno Loureiro não resistiu aos ferimentos, apesar de ter sido transportado para o hospital.

O crime ocorreu pouco depois de um ataque armado registado no campus de uma universidade em Providence, no estado de Rhode Island, onde duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. Desde então, as autoridades têm vindo a apurar se os dois episódios estão relacionados.

De acordo com fontes policiais, o principal suspeito poderá ter ligações ao meio académico e terá tido contacto prévio com instituições de ensino superior da região. O indivíduo foi encontrado morto após uma operação policial, sendo apontados indícios de suicídio. As circunstâncias exatas da morte continuam sob investigação.

As autoridades não divulgaram, para já, detalhes sobre a possível motivação dos crimes, nem confirmaram a natureza da relação entre o suspeito e o físico português. A investigação mantém-se em curso, envolvendo várias agências de segurança.

___

