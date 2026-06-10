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Segundo o El País, o ataque ocorreu cerca das 10h00 na rua Balmes, próximo da avenida Diagonal. Um homem disparou sobre a vítima e colocou-se em fuga. A agressão aconteceu junto a uma das antigas instalações dos serviços de estrangeiros da Polícia Nacional espanhola.

A arma utilizada no crime já foi localizada. O objeto encontrava-se num caixote do lixo da praça Gal·la Placídia, no bairro de Gràcia, estando atualmente sob custódia das autoridades catalãs.

O homicídio acontece numa altura em que Barcelona recebeu a visita do Papa à Catalunha e poucos dias depois de outro assassinato com recurso a arma de fogo. No domingo, um homem foi morto a tiro na Zona Franca de Barcelona, na rua de Minería, após ter sido atingido por vários disparos pelas costas. O crime ocorreu no mesmo local onde outro homem tinha sido executado a 16 de maio.

As autoridades catalãs manifestaram preocupação com o aumento da utilização de armas de fogo. De acordo com dados citados pelo El País, desde o início do ano já foram assassinadas seis pessoas a tiro, três das quais na cidade de Barcelona.

O número de tiroteios também tem vindo a aumentar na Catalunha. Em 2025, os Mossos d'Esquadra contabilizaram 93 incidentes envolvendo armas de fogo, um crescimento de 45% face ao ano anterior. Já em 2024, os registos apontavam para uma subida deste tipo de ocorrências em comparação com os cerca de 50 tiroteios registados em 2023.

Perante esta evolução, a polícia catalã implementou em 2023 um plano operacional específico destinado a combater a proliferação de armas de fogo. O número de detenções relacionadas com posse ou utilização destas armas também aumentou, passando de 248 para 293 no ano passado.

Pensa-se que o fenómeno esteja ligado sobretudo ao tráfico de droga, sendo o crescimento das plantações de canábis apontado como um dos fatores que contribuem para o aumento da violência armada na região.

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