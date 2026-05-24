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Segundo a BBC, a polícia turca utilizou gás lacrimogéneo para forçar a entrada na sede do Partido Republicano do Povo (CHP), em Ancara, onde membros do partido tinham bloqueado os acessos com barricadas improvisadas. Imagens divulgadas no local mostram pessoas no interior a gritar e a lançar objetos em direção à entrada, enquanto os agentes eram atingidos com mangueiras de água.

A intervenção ocorreu poucos dias depois de um tribunal de recurso ter declarado nula a liderança de Özgür Özel, decisão conhecida na quinta-feira e que reforça o controlo do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, sobre o panorama político do país.

O tribunal determinou que Özel deveria ser substituído por Kemal Kılıçdaroğlu, veterano do partido de 77 anos que foi derrotado por Erdoğan nas eleições presidenciais de 2023.

De acordo com meios de comunicação turcos citados pela BBC, representantes de Kılıçdaroğlu solicitaram à polícia que executasse os “procedimentos necessários” para entregar a sede à nova liderança, alegando que lhes estava a ser impedida a entrada no edifício. Posteriormente, o governador de Ancara terá ordenado às autoridades que “implementassem a decisão do tribunal”.

“Estamos sob ataque”, afirmou Özel numa mensagem de vídeo publicada na rede social X, enquanto as forças de segurança tentavam entrar na sede. Também foram registados confrontos entre apoiantes de Özel e de Kılıçdaroğlu.

Mais tarde, Özel saiu do edifício rodeado por apoiantes e dirigiu-se ao parlamento turco. “Tentaram arrancar-nos daqui e expulsar-nos”, declarou perante a multidão reunida no exterior. O político acrescentou ainda que o partido passará “a estar nas ruas e nas praças, marchando rumo ao poder”.

Recep Tayyip Erdoğan lidera a Turquia desde 2003, primeiro como primeiro-ministro e depois como presidente. Özel acusa o partido AK, liderado por Erdoğan, de seguir uma estratégia para “eliminar os seus rivais”.

Erdoğan, de 72 anos, só poderá voltar a candidatar-se à presidência caso convoque eleições antecipadas antes de 2028 ou altere a Constituição.

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