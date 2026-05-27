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A operação tem como objetivo a recolha de documentação sobre pagamentos atribuídos à antiga dirigente socialista Leire Díez, suspeita de envolvimento num esquema de influência e favorecimento na administração pública.

As autoridades procuram informação financeira e administrativa que possa esclarecer fluxos de pagamentos e eventuais ligações a contratos públicos sob suspeita.

O caso está sob investigação do juiz Santiago Pedraz, do Tribunal Nacional espanhol.

Em paralelo, a UCO realizou também diligências numa residência em Madrid pertencente ao antigo vice-presidente do Governo regional da Andaluzia, Gaspar Zarrías. Fontes judiciais admitem que poderão ocorrer mais ações ao longo do dia no âmbito da mesma investigação.

O inquérito envolve ainda o ex-presidente da SEPI, Vicente Fernández, e o empresário Antxon Alonso, proprietário da construtora Servinabar, apontado como alegado sócio do ex-secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán.

De acordo com a investigação, os suspeitos terão integrado um grupo informal apelidado de Hirurok (“nós os três”, em basco), que alegadamente manipulava procedimentos administrativos para obtenção de benefícios financeiros através de comissões ilegais e favorecimento em concursos públicos.

Díez, Fernández e Alonso foram detidos em dezembro por crimes de peculato, tráfico de influências e participação em organização criminosa. Mais tarde, foram libertados sob medidas cautelares, incluindo apresentação periódica em tribunal, apreensão de passaportes e proibição de saída do país.

As autoridades espanholas continuam a investigar a extensão do alegado esquema e a possível rede de influência política associada ao caso.